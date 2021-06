Boko Haram bestätigt Tod ihres Anführers Shekau

Die Nachricht kommt keineswegs überraschend - bereits vor rund einem Monat erklärte ISWAP, eine Splittergruppe des IS, dass man Shekau bis zu seinem Versteck im Wald verfolgt habe und dass er sich im Zuge von Kämpfen in die Luft gesprengt habe. Medien berichteten, dass ISWAP danach eine Belohnung forderte - denn das US-Außenministerium hatte 2015 ein Kopfgeld in Millionenhöhe auf Shekau ausgesetzt. Das Rewards for Justice Program erteilte dieser Forderung über Twitter prompt eine Absage.