„Das war für alle italienischen Fans!“

Manuel Locatelli (Italien-Doppel-Torschütze/„Man of the match“): „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung, will sie aber mit der Mannschaft teilen. Wir sind eine wundervolle Truppe. Das erste Tor war für meine Familie. Als ich den Ball da zu Berardi gespielt habe, habe ich gewusst, dass er etwas Gutes damit machen wird. Das zweite Tor war für alle italienischen Fans, weil wir spielen, um sie glücklich zu machen. Zwei Siege, zwei gute Leistungen, Erster der Gruppe, das ist großartig. Wir sind aber erst am Anfang und müssen so weitermachen.“