Mit der Kopfkamera durch den Musik-Dschungel

Im Vorjahr hämmerte er auf Glocken gegen die Corona-Einsamkeit an; heuer hatte Klaus Lippitsch ein anderes Projekt am Laufen: Weil er seine musikalischen Klangwelten nicht nur für das Ohr sondern auch fürs Auge festhalten will, produziert er Videos. Das neueste ist Donnerstag um 19 Uhr im Filmklub Klagenfurt im Gemeindezentrum Annabichl zu sehen.