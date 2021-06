Dieses zuckerfreie Ketchup punktet mit Geschmack

Zwiebeln und Knoblauch schälen und kleinschneiden. In einer Pfanne mit Öl anbraten, dann die Tomaten, Gewürze und Zucker zugeben. Am besten geben Sie jetzt einen Deckel auf die Pfanne und lassen das Ganze solange einkochen, bis die Sauce eindickt. Abkühlen lassen und in kleine Flaschen abfüllen, sodass Sie das Ketchup nachher leichter portionieren können.