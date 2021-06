Nintendo präsentiert 2D-Ballerei „Metroid Dread“

„Metroid“-Heldin Samus Aran startet auf der Nintendo Switch am 8. Oktober 2021 in ein neues 2D-Abenteuer. In „Metroid Dread“ arbeitet man sich wie in den Ursprüngen der Spielereihe durch Alien-verseuchte Gänge, dezimiert bizarre Feinde und löst Rätsel. Im Trailer zeigt Nintendo, wie sich das spielt. Neuigkeiten zum zweiten „Metroid“-Projekt „Metroid Prime 4“, an dem die Japaner derzeit arbeiten, gab es bei Nintendos virtueller E3-Show nicht.