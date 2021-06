China: Organentnahmen bei ethnischen Minderheiten?

Frontalangriff auf UNO: „Auf plumpe Lügen hereingefallen“

Die chinesische Botschaft am UNO-Sitz in Genf sprach von „Verleumdungen“ ohne jede Grundlage. In der Volksrepublik müssten Organspender vor einem Eingriff eine schriftliche Einwilligung geben. Seit 2015 würden auch Hingerichteten keine Organe mehr für Transplantationen entnommen. „Wir sind sehr besorgt, dass die betreffenden Mandatsträger, denen elementare Denkkapazität und Urteilsfähigkeit abgehen, auf solche plumpen Lügen hereingefallen sind.“ Alle ethnischen Gruppen seien gleichgestellt.