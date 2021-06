Mit krone.at Tickets für Sci-Fi-Abenteuer gewinnen

Mit „Chaos Walking“ (ab 18.6.) startet ein dystopisches Sci-Fi-Abenteuer in den Kinos. Spider-Man-Darsteller Tom Holland und die letzte Jedi-Ritterin Daisy Ridley müssen sich in der Verfilmung der in Österreich als „New World“-Trilogie bekannten Jugendbücher von Patrick Ness im Jahr 2257 auf einem fremden Planeten vor einem zwielichtigen Bürgermeister (Mads Mikkelsen) flüchten.