Explodierende Mieten - Leerstandsabgabe gefordert

In den vergangenen zehn Jahren sind die Mieten in Vorarlberg um 39 Prozent angestiegen, rechneten am Montag SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner und Annette Fritsch, geschäftsführende Vorsitzende der Vorarlberger Mietervereinigung, vor. Im Gegensatz zu den Einkommen, die stagnieren beziehungsweise sogar sinken würden, wie Hopfner erklärte. Kein Wunder also, dass sich mehr und mehr Menschen hierzulande durch die Wohnkosten stark belastet fühlen.