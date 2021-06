Pfeifenwinde lockt Sargfliegen mit Todesgeruch an

Die Forscher rund um Rupp, die unter anderem in Salzburg und Graz tätig sind, haben in der aktuellen Studie, die im Fachjournal „Frontiers in Ecology and Evolution“ veröffentlicht wurde, die Bestäubungsstrategie der Art „Aristolochia microstoma“ untersucht. Deren Blüten verströmen einen unangenehmen, aasähnlichen Geruch, den auch Menschen wahrnehmen können.