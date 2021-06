Sicherheitsstadtrat will Gefahrenstellen aufrüsten

„Videoüberwachung ist ein sehr effektives Instrument zur Aufklärung von Straftaten und zur Abschreckung potenzieller Täter“, sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml. In Teilen der Linzer Altstadt, dem Hinsenkampplatz in Urfahr oder den Öffis würde sich der Einsatz von Kameras teils schon seit Jahren bestens bewähren. „Deshalb setze ich mich auch mit Nachdruck dafür ein, die Videoüberwachung an neuralgischen Plätzen weiter auszubauen“, so Raml.