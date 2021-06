Lignano lockt Urlauber mit Covid-Impfaktion

Riccardo Riccardi, der Gesundheitsreferent von Friaul-Julisch-Venetien, hat die Impfaktion präsentiert: „Auch Urlauber sollen sich künftig gegen Covid impfen lassen können.“ Am 22. und 23. Juni bekommen die ersten 1000 Urlauber in der zum Impfzentrum umfunktionierten Turnhalle in Lignano ihren Stich. Verimpft wird je nach Bedarf die erste oder zweite Dosis. Doch es könnte daheim Probleme geben.