19-Jähriger kam Polizei in Bogenfahrt entgegen

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag im Pinzgau einer Polizeistreife mit seinem Wagen in Schlangenlinien entgegen gekommen. Die Beamten fuhren dem offensichtlich Betrunkenen sofort nach, es brauchte mehrere Anhalteversuche, bis der Bursch in Mittersill gestoppt werden konnte. Der Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 19-Jährige musste seinen Probeführerschein an Ort und Stelle abgeben, berichtete die Polizei.