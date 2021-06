Lavanttaler mit Paragleiter tödlich verunglückt

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ist am Samstag mit seinem Paragleiter tödlich verunglückt. Der Mann war am Vormittag vom Flugplatz in Goding auf der Koralpe gestartet und über einem Waldstück bei St. Ulrich abgestürzt. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.