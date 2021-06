Neues Projekt: Stadt Wien plant einen Mini-Urwald!

Weitere Ideen: Die furchtbare graue U-Bahn-Station bei der Seestadt Aspern soll etwas Leben erfahren. Wienerin Sabine R. stellt sich eine ringförmige Linie vor, in der auch Hopfen wächst. Linda S. will in Zukunft überall dort, wo Schnupfenboxen stehen, dauerhafte Begrünungsmaßnahmen. Und im 5. Bezirk soll die Schönbrunner Straße Ecke Strobachgasse mit Hochbeeten und Mobiliar schnell entsiegelt werden (Plan von Hannah W.? Wir gratulieren allen Teilnehmern.