14. Juni: Österreich geht in Cordoba mit 1:5 unter

Der 14. Juni - für Österreichs Fußball-Fans historisch betrachtet kein gutes Datum. 1978 gab‘s, eben am 14. Juni, bei der WM in Argentinien ordentliche „Watschn“ für Prohaska und Co. Ein 1:5 gegen Ernst Happels Holländer setzte es, und zwar ausgerechnet in Cordoba. Peter Moizi, stellvertretender „Krone“-Sportchef, Fußball-Trikot-Sammler aus Leidenschaft und „Comedy-Hirte“, erinnert sich mithilfe zweier legendärer Trikots von damals an die Schmach.