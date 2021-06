Corona-erschöpft und fertig mit der Welt

Ausgebrannt

Die paar Wochen, in denen meine Tochter ohne Schichtbetrieb in der Schule und ich normal im Office waren, kann ich an zwei Händen abzählen. Ich bin einfach nur müde und urlaubsreif. Dann aber frage ich mich: Was sollen zwei Wochen Urlaub ändern?“ Es gibt sehr viele Menschen, denen es ähnlich wie Liliane Winder geht. Das Phänomen ist derart ausgeprägt, dass WHO bereits einen Begriff dafür ersonnen hat - „Pandemie-Müdigkeit“ bzw. „Corona-Erschöpfung“ wird diese neue Form des Burnouts genannt.