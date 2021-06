Ruf der Bauern nach „Wolfsentnahme“ wird laut

In der Tiroler Bauernschaft geht’s zurzeit zu wie in einem Bienenhaus. Aufgrund der fast täglichen Schafsrisse jagt eine Sitzung die andere. So tagte am Freitag der Verein „Alm ohne Wolf“ und erneuerte die Forderung, „Problemwölfe“ selbst definieren und in der Folge auch „entnehmen“ zu können. Das Land Tirol ist nun gefordert.