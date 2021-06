Aufbau-Spaß „Two Point Campus“ erscheint 2022

Sega und die Two Point Studios haben den Nachfolger des witzigen Aufbauspiels „Two Point Hospital“ angekündigt. Im 2022 für PC und Konsole erscheinenden „Two Point Campus“ wird der Spieler, wie der Name schon sagt, zum Bauherrn eines Universitäts-Campus und sorgt dafür, dass es dessen Bewohnern bei studentischen Aktivitäten vom Ritterturnier bis zum Kochkurs an nichts fehlt. Optisch wird der typisch knuffige Two-Point-Stil geboten - nur diesmal eben im Uni-Umfeld statt im Krankenhaus.