Moretti: Vom Fußballplatz ins Hightech-Labor

Gedreht wird in Bad Gastein, Grödig, Lepoldskron, Wien und Liverpool. „Das Risiko in Österreich ist momentan ein kalkulierbares, das aufgrund der geübten Hochsicherheitsmaßnahmen des gesamten Filmteams auch gut bewältigt werden kann. Wie es im Oktober in Liverpool sein wird, können wir nur abwarten“, erläutert Produzent Oliver Auspitz („Das Sacher“). Ausgestrahlt wird die Österreich-Serie zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 auf ServusTV.