Gerald Tatzgern: Lage an Grenze „sehr angespannt“

Von wie vielen Flüchtlingen sprechen wir, die aktuell in der Türkei gestrandet sind?

Insgesamt sind es nach wie vor bis zu vier Millionen. Und allein in und rund um Istanbul, also nur eineinhalb Stunden Autofahrt von der EU-Außengrenze entfernt, halten sich derzeit mehr als eine Million Migranten auf. Hauptsächlich syrische und afghanische Flüchtlinge. Und von diesen sind die meisten sprichwörtlich am Sprung ...