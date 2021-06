Schüler der HTL Pinkafeld entwickeln Hydro Pin

Ein höchst innovatives Projekt haben jetzt die Schüler der HTL Pinkafeld, Abteilung Bautechnik, auf die Beine gestellt. Sie haben in den Schuljahren 2019 bis 2021 mit Unterstützung des Landes einen so genannten Hydro Pin entwickelt. Dieser dient als Unterstand für die Besucher der Paradiesroute an der Lafnitz.