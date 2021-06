Lallitsch sorgt bei der EURO für eine ORF-Premiere

Anna-Theresa Lallitsch wird als erste Frau im ORF ein sportliches Herren-Großevent kommentieren. Bereits am zweiten Spieltag der heute startenden Fußball-EM ist sie bei Dänemark gegen Finnland (Samstag, 18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Einsatz. Die Aufregung darüber hält sich bei der 28-jährigen gebürtigen Grazerin in Grenzen. Schließlich habe sie schon zahlreiche Spiele kommentiert. Viel mehr dränge sich Euphorie in den Vordergrund: „Ich freue mich wahnsinnig.“