Russin Pawljutschenkowa zieht ins Paris-Finale ein

Die Russin Anastasia Pawljutschenkowa hat bei den French Open als erste Spielerin das Endspiel erreicht! Die 29-Jährige setzte sich am Donnerstag in Paris gegen die Slowenin Tamara Zidansek mit 7:5, 6:3 durch und steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Endspiel. Pawljutschenkowa nutzte nach 1:34 Stunden ihren ersten Matchball. Im Finale trifft die Russin am Samstag auf die Tschechin Barbora Krejcikova oder die Griechin Maria Sakkari.