Endloser Streit um Trafik: „Bricht mein Herz“

Verzweifelter Brief an Bundeskanzler

In seiner Verzweiflung wendet er sich jetzt in einem umfangreichen Brief, der krone.at vorliegt, an Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Diese Vorgangsweise, wie man hier als Behinderter von Beamten der österreichischen Monopolverwaltung behandelt wird, hätte ich in einer liberalen Gesellschaft wie in Österreich nie für möglich gehalten!“, schreibt sich der Wiener seine Wut von der Seele.