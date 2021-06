Bühnenbildner Manfred Waba nutzte Corona-Pause

Arbeiten für „Austria for Life“ und Opernstar

Mitten drin war Waba vor Kurzem bei der Benefizaktion „Austria for Life“. Mit Gery Keszler an der Spitze wurden fast 692.000 € für Notleidende der Corona-Krise gesammelt. Seine Kreativität ließ Waba in die Bühnen- und Lichtshow vor dem Stephansdom in Wien fließen. Weitere Pläne gibt es genug. Waba arbeitet bereits an einem großen Projekt mit Plácido Domingo in Wien: „Verraten wird noch nichts“.