Vor Trainingsstart: Lustenauer Kader nimmt Form an

Sportkoordinator Alexander Schneider zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerungen: „Mit Matthias, Pius, Tobi und Wallace können wir vier Spieler an den Verein binden, die für unsere Entwicklung und das Gerüst der Mannschaft sehr wichtig sind. Pius steht als “Luschnouar Urgestein„ stellvertretend für unsere regionalen Wurzeln und unseren Wunsch nach einer starken Identität in Vorarlberg. Tobi repräsentiert unser Ziel, junge Österreicher mit ausgezeichneter Ausbildung und enormen Potenzial zu fördern und in Ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten“, so Schneider.