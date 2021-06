Leipzig nimmt die nächsten Salzburger ins Visier

Und Leipzig besitzt offenbar gute Karten: Denn der 23-jährige Berisha liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in die Heimat. In der vergangenen Spielzeit kam der Stürmer unter Trainer Jesse Marsch, dessen Wechsel nach Leipzig ja bereits perfekt ist, auf 42 Einsätze. Seine Bilanz: 22 Tore und 14 Assists. Neben Leipzig soll auch Mainz 05 großes Interesse an Berisha haben.