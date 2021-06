Jetzt sind im Landessüden die Bürger am Wort

Verschiedene Regionen

Mit knapp 97.000 Menschen ist die Region Süd sowohl einwohner-, als auch flächenmäßig die größte der vier festgelegten Gebiete. Die weiteren Regionen sind Nord 1 mit dem Bezirk Neusiedl am See und die Gemeinden am Westufer, Nord 2 mit den Bezirken Eisenstadt und Mattersburg sowie die Region Mitte mit dem Bezirk Oberpullendorf.