Betrunkener zündete Sitz in Innsbrucker Bus an

Nach Fahndung festgenommen

Der Täter konnte aufgrund der Personenbeschreibung von Zeugen im Zuge einer Fahndung von einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Innsbruck angehalten und festgenommen werden. „Der alkoholisierte Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam, die Ermittlungen laufen“, erklärt die Exekutive. An der Bushaltestelle in der Höhenstraße und am Linienbus entstanden jeweils Schäden in derzeit noch unbekannter Höhe.