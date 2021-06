Poetische Brücken zu Frauen der Musikgeschichte

Über Jahrhunderte fristete Musik aus der Feder von Frauen ein Schattendasein. Nur wenige Komponistinnen fanden einen Weg in den Kanon - und landeten auch dort meist in den Randnotizen. Das will Autorin Sophie Reyer nun ändern und hat 100 Gedichte über 100 Komponistinnen von Sappho bis Lady Gaga geschrieben.