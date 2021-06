Lena Meyer-Landrut begeistert mit Bikini-Foto

In den letzten Wochen und Monaten war es eher ruhig auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut. Erst in letzter Zeit wurde es wieder mehr, doch mit privaten Posting hielt sich die 30-Jährige zurück. Bis jetzt. Am Wochenende teilte die Sängerin mit ihren Followern ein Foto, das sie an einem See, inmitten von Schilf am Ende eines Steges im Bikini sitzend zeigt. „Ich hatte gestern einen perfekten Tag“, schrieb sie zu dem Post.