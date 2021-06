So schön sieht „Doom Eternal“ mit Raytracing aus

Nvidia hat ein Video veröffentlicht, in dem der Shooter-Hit „Doom Eternal“ in feinster Raytracing-Optik zu sehen ist. Im Gameplay-Video werden imposante Spiegelungs- und Lichteffekte gezeigt, die mit einer entsprechenden Geforce-Grafikkarte in hoher Auflösung auf 4K-Bildschirmen und -Fernsehern möglich sein sollen - ermöglicht nicht zuletzt durch die KI-Upscaling-Technik DLSS 2.1, die demnächst von „Doom Eternal“ unterstützt werden soll.