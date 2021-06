Naomi Osaka bedankt sich für „all die Liebe“

Osaka hat kürzlich vorerst einmal ihre Teilnahme am Rasenturnier in Berlin abgesagt, ob sie in Wimbledon in drei Wochen antritt, ist ebenso fraglich. Und auch in Japan macht man sich bereits Sorgen. Der sportliche Superstar des Landes gilt als „Gesicht der Olympischen Spiele“ in Tokio. Ob sie sich in ihrer Situation diesem Trubel und Druck aussetzt, fragen sich derzeit nicht nur ihre Fans.