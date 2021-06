„Zaubertal-Mord“ kommt am 18. Juni vor Gericht

Gespräch vor der Tat

Am 26. Dezember soll es darüber zu einem Gespräch zwischen Täter und Opfer gekommen sein. Als die junge Frau um 3 Uhr früh schlafen gehen wollte, soll der eifersüchtige Cousin sie, laut Anklage, am Hals gepackt, zu Boden gebracht und gewürgt haben. Anschließend soll er sie gezwungen haben, mit ihm in den Keller zu gehen, wo er sie entkleidet und vergewaltigt haben soll. In der Folge soll der Angreifer Eny bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und sechsmal mit einem Steakmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge in die Brust gestochen haben.