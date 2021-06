Urlaub mit Hacke und Astschere: Freiwillige vor!

Am Anfang war der Müll auf dem Hafelekar

Mit Müll auf dem Hafelekar über Innsbruck hat 2011 alles begonnen. „Für unsere Mitarbeiter war die Entsorgung damals alleine nicht zu schaffen. So entstand die Idee, Freiwillige für den Einsatz zu gewinnen. Die Helfer waren so engagiert und begeistert, dass aus der einmaligen Aktion ein Dauerprojekt erwuchs“, erinnert sich Naturpark-Geschäftsführer Hermann Sonntag. Was seither passiert ist, kann sich sehen lassen: Insgesamt 400 Freiwillige - zwei Drittel aus Tirol, ein Drittel aus Deutschland - haben sich für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft im Karwendel im wahrsten Wortsinn stark gemacht. 16.000 Arbeitsstunden wurden geleistet.