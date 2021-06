100 Tote bei Dschihadisten-Angriff in Burkina Faso

Angriffe von Dschihadisten, die mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) in der westafrikanischen Sahelzone in Verbindung stehen, haben seit Jahresbeginn stark zugenommen, besonders in Burkina Faso, Mali und Niger, wobei die Zivilbevölkerung die Hauptlast zu tragen hat. Die Regierung rief eine 72-stündige Staatstrauer aus. Der Sahel-Staat Burkina Faso wird immer wieder von islamistischen Gruppierungen heimgesucht, die aus dem benachbarten Mali ins Land eindringen. Seit 2015 fielen bereits mehr als 1300 Menschen der Gewalt zum Opfer.