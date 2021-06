Mehrere Tausend Euro aus Golfbags gestohlen

Bisher unbekannte Täter bestahlen am Freitag gegen 13 Uhr auf einem Golfplatz in Wörthersee-Nähe fünf Golfspieler. Die Diebe nutzten es aus, dass an einer bestimmten Stelle am Platz die Golfbags nicht zum Abschlag mitgenommen werden können. Sie ließen Bargeld und eine Armbanduhr im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro mitgehen.