„Islam-Landkarte“ bleibt weiter heftig umstritten

Informationen über Vereine fehlerhaft

Die Drohungen gegen die am Projekt beteiligten Wissenschaftler und Politiker sowie die Übergriffe gegen Muslime und deren Vereine seien besorgniserregend: „Wir verurteilen beides und appellieren zu Sachlichkeit sowie einem respektvollen Miteinander“, so Balint. Ärgerlich ist für sie, dass die Informationen über einige Linzer Vereine teilweise auch fehlerhaft seien. So werden etwa auch nicht-muslimische Vereine gezeigt. „Dies und die Tatsache, dass alle abgebildeten Vereine über einen Kamm geschert werden, führt zu einem verzerrten Bild.“