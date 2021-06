Teil von Fuß nach Behandlung amputiert - Prozess

Vier Jahre lang kam der Mann immer wieder in den Salon in Wien. Da er an Diabetes leidet, war die Behandlung eher heikel. Infektionen mussten vermieden werden. Trotzdem, so sagt der Kunde in der von Rechtsanwalt Alfred Boran verfassten Klage, habe es bei einem Besuch im Herbst 2019 Probleme gegeben. Die Fußpflegerin soll nämlich gerufen haben: „Mein Gott, ich habe einen Blödsinn gemacht.“