12-jährige Radlerin von Kleintransporter erfasst

Eine 29-jährige Rumänin aus Linz fuhr am 4. Juni 2021 um 9:10 Uhr mit einem Kleintransporter auf der B119 aus Richtung St. Georgen am Walde kommend in Richtung der Landesgrenze zu Niederösterreich. Zeitgleich lenkten eine 65-Jährige und ihre 12-jährige Enkelin, beide aus Niederösterreich, jeweils ihr E-Bike auf der B119 in die Gegenrichtung.