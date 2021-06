Missbrauch: Kardinal bittet Papst um Entlassung

Nicht amtsmüde, will aber „Zeichen setzen“

Marx spielte damit ganz offenkundig auf den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki an. Dieser wird wegen der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum scharf kritisiert, lehnt bis heute persönliche Konsequenzen aber ab. Papst Franziskus lässt die die Vorgänge in Köln mittlerweile durch eigene Abgesandte untersuchen. Marx wollte mit seinem Schritt ein „Zeichen“ der Übernahme von Verantwortung im Namen der Kirche als Institution setzen, das die Opfer „zu Recht“ einforderten. Die katholische Kirche in Deutschland sei an einen „toten Punkt“ gekommen. Es sehe die Gefahr, dass versucht werde, die Missbrauchsskandale „rein administrativ zu erledigen“. Dieses sei ihm „zu wenig“. Amtsmüde will er aber nicht sein.