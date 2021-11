In dieser Folge wird es fast schon poetisch, gemeinsam philosophieren Beimpold und Dolezal im krone.tv-Studio nämlich über die tiefgründigen Fragen und Bedürfnisse der Menschheit. Was die Beiden gemeinsam haben: ihr Verlangen nach Liebe und Respekt - in allen Lebensbereichen. Und, dass Menschen auch mal Fehler akzeptieren, denn nur so kann man sich weiterentwickeln: „Es ist uns nicht mehr erlaubt, Fehler zu machen und ich finde das sollten wir als Gesellschaft ändern“, so Ulrike Beimpold.