Triathlon: Leon Pauger vor World Series-Debüt

Am Sonntag nimmt Ländle-Triathlet Leon Pauger erstmals aktiv an der Weltmeisterschafts-Serie teil. Nach einer bisher durchwachsenen Saison will sich der 22-Jährige beim Bewerb im englischen Leeds aber keinen unnötigen Druck machen. Auch wenn Pauger mit seinem Start auf der ganz großen Bühne Neuland betritt, so weiß der Bregenzer dennoch, was ihn erwartet.