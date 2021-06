Stormi Jenner (3) als Mamas Werbemodel

Und verlinkte dieses zu einem neuen Instagram-Account mit Namen „Kylie Baby“. Unter diesem Label will die 23-Jährige - laut ihres Patentantrags vor dem United States Patent and Trademark Office - in Zukunft Haut- und Haarpflegeprodukte für Babys sowie weitere Kinderprodukte wie Kinderwagen oder Babybetten vertreiben.