Klimabewusstes Reisen mit dem „Steinbock-Bus“

Für Marlene Bacher sind die neuen „Nachhaltigen Umweltreisen“ bereits jetzt ein wichtiger Angebotsschwerpunkt bei Bacher Reisen. Als einziges Reiseunternehmen in Österreich bietet Bacher Reisen zertifizierte Umweltreisen für Schulen an. „Besonders die Jugend ist in Sachen Klimaschutz schon jetzt sehr sensibel und das wird sich in Zukunft noch verstärken“, ist Landesrätin Sara Schaar überzeugt, die als Fahrgast bei der Jungfernfahrt mit dabei gewesen ist.