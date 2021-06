„Im Sprint gehört Caro zu den Besten“

Zum Abschluss der Meeting-Serie am Mittelmeer geht’s Samstag und Sonntag in Barcelona neuerlich gegen Toussaint um den Sieg. Die Holländerin ist in Europa über 50 m Rücken das Maß der Dinge - was ihr wie Caro, deren Papa und Opa bei Olympia teilnahmen, in die Wiege gelegt wurde: Toussaints Mutter Jolanda de Rover war 1984 Olympiasiegerin.