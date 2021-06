Schilderhersteller lotst sich durch Rohstoffkrise

„Wir haben gut gefüllte Lager, auf die wir zurückgreifen können“, sagt der 60-Jährige, der Buchbinder gelernt hat, sich mit 26 selbstständig machte und heute Chef von 180 Mitarbeitern ist. 50 Beschäftigte sind in der Huber-Zentrale in Marchtrenk tätig. Platzreserven für weitere Expansionsschritte sind vorhanden, verrät Huemer, der die operative Führung der Firma in die Hände von Peter Gusenbauer und Sohn Christoph gelegt hat.