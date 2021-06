ÖFB-Team startet gegen England mit Bachmann im Tor

Österreichs Fußball-Nationalteam startet den heutigen EM-Test gegen England mit Daniel Bachmann im Tor! Der 26-Jährige vom englischen Premier-League-Aufsteiger Watford gibt in Middlesbrough sein Länderspiel-Debüt. Zudem überraschte Teamchef Franco Foda mit Marco Friedl in der Startformation. Der Linksverteidiger vom deutschen Absteiger Werder Bremen bestreitet sein drittes Länderspiel, sein zweites von Beginn an ...