Katharina Ferner liest für Salzburg

Das Prozedere ist noch von der Corona-Sorgfalt geprägt. Gelesen wird wie im Vorjahr per Video-Einspielung, nur die Jury ist diesmal wieder live vor Ort und diskutiert in Klagenfurt die Beiträge. Ein Nachteil oder ein Vorteil? „Grundsätzlich lese ich gern vor Publikum, aber von der Nervosität her ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ein Wettbewerb ist schon eine Drucksituation“, gesteht Ferner. Details zum noch unveröffentlichten Text, den sie lesen wird, darf die für ihre poetische Sprache bekannte „Krone“-Dichterin noch nicht verraten. Nur so viel: „Ich glaube, mein Stil wird darin erkennbar sein.“