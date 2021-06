Rechnungshof deckt Misswirtschaft in Fußach auf

Es war der ehemalige Fußach-Bürgermeister Ernst Blum selbst, der den Stein ins Rollen gebracht hatte: Im Sommer 2020, also kurz vor seinem Abschied in den Ruhestand, brachte er eine Sachverhaltsdarstellung bei der zuständigen Strafbehörde ein - er habe von Auffälligkeiten bei Gehaltsauszahlungen erfahren, so seine Begründung. Das rief auch den Rechnungshof auf den Plan, der in weiterer Folge eine Prüfung für die Jahre 2016 bis 2019 vornahm.